У России и США есть "огромная возможность" наладить отношения - Трамп

Президент России Владимир Путин перед встречей с президентом США Дональдом Трампом заявил, что двум лидерам предстоит обсудить "болевые точки" в мире и проблемы в двусторонних отношениях.



"Мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно как о двусторонних отношениях, так и о различных болевых точках в мире, а их достаточно много для того, чтобы мы обратили на это внимание", - сказал российский руководитель, который взял слово первым.



Президент США поздравил Россию с успешным проведением Чемпионата мира по футболу и высоким результатом российской сборной. Он рассказал, что два лидера обсудят вопросы торговли, военные вопросы, отношения с Китаем и ядерное оружие.



По словам Трампа, у двух стран есть "огромная возможность" наладить отношения. ​Он не упомянул, хочет ли обсудить с Путиным обвинения во вмешательстве России в выборы президента США.

