В Хельсинки завершилась беседа тет-а-тет Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп беседовали тет-а-тет больше двух часов вместо запланированных полутора, сообщают российские СМИ.



Встреча лидеров РФ и США в формате "с глазу на глаз" завершилась в Хельсинки.



Беседа В.Путина и Д.Трампа, начавшаяся с 55-минутной задержкой, продолжалась два часа 10 минут.



Ожидается, что за ней последуют российско-американские переговоры в расширенном составе - с участием делегаций двух стран.

