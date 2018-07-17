В Украине разрешат застройщикам остекление балконов

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ позволило стеклить балконы и лоджии выше третьего этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов, сообщила пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Льва Парцхаладзе.



"Сегодня в соответствии с действующими нормами при проектировании и строительстве многоэтажек не допускается остекление балконов. Поэтому жители потом делают это самостоятельно. Такое самовольное остекление портит внешний вид зданий и вообще наших городов", – отметил он.



Как отмечается, люди часто расширяют площади балконов, превращая их в ужасные пристройки. И это уже вопрос безопасности людей, проживающих в таких домах или проходящих мимо них.



"Мы пересмотрели эту норму и в новых изменениях в ГСН ввели возможность остекления балконов при проектировании. Они вступят в силу с 1 октября", - сказал Л.Парцхаладзе.



Отмечается, что согласно новым изменениям, остекление балконов или лоджий с шириной не менее 1,2 м разрешается выполнять, если площадь остекления составляет не менее 50% от площади наружных стен балконов, а окна устраиваются с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываются на сторону балкона.



По словам замминистра, такая норма предотвратит самопроизвольное остекление балконов, улучшит внешнюю эстетику зданий и позволит расширить возможности пожарной безопасности жителей.

