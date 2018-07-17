Из колонии в Одессе сбежали трое заключенных

Трое заключенных совершили побег из колонии в Одессе, сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.



По его данным, преступники попали на свободу около 4 утра в ночь на вторник.



В частности, сбежали Иван Запорожан 1997 г.р., осужденный за кражу (ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины), Владислав Куспись 1995 г.р., осужден за кражу со взломом (ч.1 ст.162 и ч.3 ст.185 УК) и Вячеслав Загорняк 1992 г.р., осужденный за изнасилование (ч.3 ст.153 УК).



В настоящее время полиция предпринимает меры по поиску беглецов.

