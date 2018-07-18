В Украине по-прежнему тепло, ожидаются дожди и грозы

В ближайшие сутки погоду в Украине будут определять поле пониженного давления с атмосферными фронтами, влажная и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в западных и северо-восточных областях местами сильные дожди. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°; днем 20-26°, на юге 25-30°. В Киеве - кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 июля самая высокая температура днем была +35,2 в 2010 году, самая низкая ночью +9,4 в 1989 году.



19 июля в Украине грозовые дожди (ночью местами). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 21-26°; в южных, восточных и Днепропетровской областях 25-30°.



В Киеве - кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 23-25°.



17 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°, в Днепре возле Киева 23°.

