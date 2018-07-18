Rolls-Royce создает роботараканов для осмотра двигателей

Компания Rolls-Royce Group plc объявила о создании миниатюрных роботов для оперативного осмотра авиационных двигателей, производством которых она занимается.



Проект роботов-тараканов был представлен в рамках авиасалона «Фарнборо», проходящего в Великобритании. В разработке участвуют специалисты из Гарвардского университета и Университета Ноттингема.

Rolls-Royce



Миниатюрные роботы, заявили представители компании, позволят значительно ускорить проверку двигателей.



При обычной процедуре, заявил инженер Rolls-Royce Group Джеймс Келли, проверка двигателя занимает пять часов, а роботы позволят сократить ее до пяти минут.



На «Фарнборо» были показаны увеличенные прототипы роботараканов. В дальнейшем планируется уменьшить их размеры до 15 миллиметров и оснастить камерами.

