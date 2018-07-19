Директор НАБУ настаивает на увольнении Холодницкого с поста руководителя САП

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник направил в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) возражение на вывод ее члена, который рекомендовал ограничиться выговором в отношении руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.



Как сообщает в четверг пресс-служба НАБУ, такое письмо А.Сытник направил в КДКП 16 июля.



"Поскольку в заключении члена КДКП констатировано неоднократное совершение Назаром Холодницким именно грубых нарушений, то имеются все предусмотренные законом основания для принятия Комиссией решения о невозможности его пребывания в должности прокурора, что влечет за собой прекращение его полномочий как прокурора и, как следствие, прекращение полномочий в административной должности - заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - цитирует письмо А.Сытника пресс-служба НАБУ.



Директор Бюро обращает внимание на то, что член КДКП в своем заключении подтвердил грубые нарушения руководителем САП правил прокурорской этики, разглашение сведений, которые стали ему известны при исполнении служебных полномочий, совершение действий, порочащих звание прокурора, незаконного вмешательства в служебную деятельность другого прокурора и др., однако якобы не увидел законных оснований для увольнении Н.Холодницкого с занимаемой должности.



Вместе с тем, как отмечают в НАБУ, Комиссия может принимать решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора и прекращении его полномочий, в частности в случае, если совершенный лицом дисциплинарный проступок имеет характер грубого нарушения.



"Также, согласно закону, в случае, когда прокурор занимает административную должность, его полномочия на ней прекращаются в случае освобождения от должности прокурора или прекращении полномочий в должности прокурора", - сказано в сообщении.



НАБУ убеждено, что подтвержденные заключением КДКП неоднократные грубые нарушения со стороны Н.Холодницкого являются достаточными законными основаниями для принятия решения о невозможности пребывания его в должности прокурора, а затем и прекращение полномочий на административной должности - заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с ч.3 ст .51, ч.2 ст.41 закона "О прокуратуре",



"Национальное бюро считает, что в данном случае КДКП может и должна инициировать перед Советом прокуроров Украины рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении руководителя САП", - сказано в сообщении.



Как сообщалось, 30 марта 2018 года стало известно, что в КДКП с подписями генерального прокурора Украины Юрия Луценко и А.Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

