Трамп обвинил СМИ в попытке развязать войну с Россией

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал средства массовой информации, которые он считает создателями "фейковых новостей". По его словам, такие издания хотят продолжить конфронтацию с Россией, несмотря на то, что это может привести к войне, заявил американский лидер в четверг, 19 июля, в своем Twitter.



"Они с ненавистью относятся к тому, что мне, возможно, удастся наладить хорошие отношения с Владимиром Путиным. А мы тем временем делаем гораздо больше, чем любая другая страна", - подчеркнул Трамп.



Продолжая тему СМИ, президент США обвинил их в том, что они создают свои материалы без всяких источников и доказательств.



"Многое из написанного обо мне или о людях из моего окружения является полной выдумкой", - написал Трамп в микроблоге.

