Украинский адмирал предложил заминировать Азовское море

Обезопасить Украину от возможной атаки России позволят проложенные по Азовскому морю взрывные и неразрывные ограждения. Об этом заявил экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, передает "Громадське".



В частности, Гайдук выразил уверенность в том, что только проложенные по морю взрывные и неразрывные ограждения дадут возможность предотвратить потери от действий российских военных кораблей и обезопасить страну от потенциальной высадки десанта из России.



Для предотвращения подрыва собственных судов на подобного рода заграждениях, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.



Адмирал также считает, что военным стоит проводить учения на Азовском побережье Украины, чтобы научиться противостоять высадке российских войск.

