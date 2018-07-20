Медиа-фарисейство на костях

Сегодня, 20 июля 2018 года, в Киеве почтили память погибшего два года назад журналиста Павла Шеремета. Трогательное сообщение? Бесспорно. Особенно в той его части, где сообщается, что на место гибели люди несли цветы, явились скорбные журналисты и даже посол США в Украине Мари Йованович. Это как бы придало украинской дежурной медиа-скорби международный, не побоюсь этого слова, вселенский масштаб. Типа «весьмирснамисукрожурналистами». Печально-грустную широту и изюминку поминовению придавало и посольство Великобритании в Украине, где, оказывается, тоже все помнят.



«Сегодня мы чтим Павла Шеремета, талантливого и бесстрашного журналиста, который был убит два года назад. Виновные должны быть привлечены к ответственности», – информационно подхватили британцы украинскую печаль. Но не только. Вольно или невольно, хотели они этого или не хотели, но ненароком опять актуализировали главную проблему всего этого процесса – изничтожения журналистов в «стране победившего майдана». Их там полегли, были избиты, посажены в тюрьмы, запуганы репрессиями, облиты зеленкой и дерьмом уже десятки. Да что там десятки – сотни. А причина того, что несть им числа – безнаказанность тех, кто посягает на жизнь и здоровье, на профессиональную деятельность медийщиков. В Украине, конечно, многих не наказывают. Но не о них речь сегодня, а о журналистах. В скорбный день притом...



Но Украина встретила эту страшную годовщину достойно. Накануне один из лидеров организации «С14» Евгений (Жека) Карась буквально дал в морду журналисту «Громадського» Игорю Бурдыге. Причем прямо на глазах там же присутствующей полиции, которая разняла дерущихся, но Карася даже не задержала. А он совершил, между прочим, уголовное деяние – препятствовал журналистской деятельности Бурдыги. За это в нормальной стране и даже в Украине светит вполне реальный тюремный срок. Так гласит статья 171 Уголовного кодекса Украины «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»:



«1. Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.



2. Преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику, осуществляемое должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет».



Украина встретила эту страшную годовщину достойно. Накануне один из лидеров организации «С14» Евгений (Жека) Карась буквально дал в морду журналисту «Громадського» Игорю Бурдыге. Причем прямо на глазах там же присутствующей полиции, которая разняла дерущихся, но Карася даже не задержала. А он совершил, между прочим, уголовное деяние – препятствовал журналистской деятельности Бурдыги

Некая наследственность в обосновании и в поведении – налицо! Так уж получилось, что чаще всего полиция бездействует, когда, якобы защищая нацию, бесчинствуют и попирают закон представители радикальных националистических и патриотических организаций, структур, шаек и шалманов. Они выкрикивают патриотические и расово правильные лозунги, все крушат на своем пути и бьют морды несогласным. А если вмешиваются сдуру правоохранители, то им может прилететь