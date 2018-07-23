Страны G20 отметили необходимость усилить диалог по угрожающим экономике рискам

Министры финансов и главы центральных банков стран G20 отметили необходимость усилить диалог и принять меры для противодействия рискам для развития экономики. Об этом говорится в итоговом коммюнике, распространенном в воскресенье по итогам их встречи в Буэнос-Айресе.



"Мы признаем необходимость усилить диалог и меры для смягчения рисков и укрепления доверия", - говорится в документе.



В нем министры и главы ЦБ также отметили, что "кратко- и среднесрочные риски возросли" за последние годы. "Они включают в себя растущую финансовую уязвимость, увеличение торговой и геополитической напряженности, глобальный дисбаланс, неравенство", - отмечается в коммюнике.

