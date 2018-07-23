НБУ в сентябре может еще повысить учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) может пойти на очередное повышение учетной ставки на заседании в сентябре в случае возрастания вероятности реализации инфляционных рисков, сообщается в июльском протоколе заседания комитета монетарной политики центробанка.



Тогда как правление НБУ по итогам заседания комитета 12 июля приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% с 17%, большинство членов комитета (пять из девяти) высказывалось за более радикальное повышение – до 18%.



"Повышение учетной ставки на 100 базисных пункта (б.п.) будет достаточным для нивелирования факторов инфляционного давления и возврата инфляции в пределы целевого диапазона в 2019 году. Кроме того, такое повышение будет способствовать усилению доверия к инфляционным целям и улучшению ожиданий", - аргументировали свое решение указанные члены комитета.



Вместе с тем три члена комитета выступили за повышение учетной ставки на 50 б. п., один - за сохранение на прежнем уровне.



В числе аргументов последний указал отсутствие влияния монетарной политики на повышение потребительского спроса, которое продиктовано ростом реальных зарплат и перечислений от трудовых мигрантов.



"Такие эффекты не могут корректироваться только за счет жесткой монетарной политики. Напротив, в случае ужесточения условий кредитования бизнес может не поспевать за наращиванием производительности производства так же быстро, как растут зарплаты, что, соответственно, может негативно повлиять на конкурентоспособность отечественного производителя", - отметил он.



Кроме того, член монетарного комитета добавил, что проинфляционный эффект от активной трудовой миграции может частично компенсироваться за счет ревальвационного влияния от денежных переводов.



Как сообщалось, НБУ с 13 июля повысил учетную ставку на 50 б.п. - до 17,5% для сглаживания влияния ряда факторов во второй половине 2018 года и в 2019 году. В числе таких факторов НБУ отметил более высокий, чем ранее ожидался внутренний спрос, в том числе на фоне повышения заработных плат и роста переводов от трудовых мигрантов.



Помимо этого, влияние на уровень инфляции будет оказывать спад интереса инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран, отсрочка получения финансирования по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, а также растущие инфляционные ожидания, которые продолжают превышать инфляционные цели Национального банка.

