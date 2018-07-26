Средства на "Евровидение" расходовались со значительными нарушениями - Счетная палата

Счетная палата Украины выявила существенные недостатки в использовании средств на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" в Украине.



К соответствующему выводу ведомство пришло по результатам аудита эффективности использования средств, направленных на обеспечение подготовки и проведения мероприятия.



Как сообщила пресс-служба аудитора, в частности, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) израсходовала с нарушением действующего и бюджетного законодательства 46,2 млн грн, в том числе 1,6 млн грн не по целевому назначению, 13,4 млн грн – неэкономно. Также было допущено неэффективное управление 9 млн грн. Помимо этого, в наличии - просроченная дебиторская задолженность на 0,7 млн грн.



"Кроме того, до сих пор не возвращены 430,6 млн грн, которые были перечислены Европейскому вещательному союзу из резервного фонда госбюджета в 2016 году. Эти средства были финансовой гарантией для обеспечения проведения "Евровидения". И на них сейчас наложен арест", - подчеркивают в Счетной палате.



В сообщении отмечается, что из-за ненадлежащего контроля НОТУ за исполнением собственных предписаний и отсутствия действенного контроля Госкомтелерадио, как органа управления имуществом, исключительные имущественные права интеллектуальной собственности в целом на сумму 33,9 млн грн по данным бухгалтерского учета не учитывались, что также является нарушением законодательства Украины.



В целом, по данным Счетной палаты, на подготовку и проведение в Украине в 2017 году "Евровидения" израсходовано 325,3 млн грн из общего фонда госбюджета, 192,8 млн грн субвенций из местного бюджета Киева, 77,4 млн грн средств от хозяйственной деятельности, полученных НОТУ во время подготовки конкурса, а также 192 млн грн средств других центральных органов исполнительной власти Украины и КГГА. Совокупные расходы составили 787,5 млн грн.



"К финансовой стороне организации и проведения конкурса у Счетной палаты есть серьезные претензии. И больше всего возмущает то, что чиновники, которые сегодня из-за нехватки финансирования не пускают маленьких украинцев на детское "Евровидение", в свое время не смогли эффективно использовать средства на проведение песенного конкурса в Украине", - отметил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.



Как сообщалось, в октябре 2017 года Госаудитслужба при ревизии "НОТУ" по расходам на "Евровидение-2017" выявила ряд нарушений и передала материалы правоохранителям.

