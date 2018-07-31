Маккейн предложил способ обезопасить НАТО от Трампа

Сенатор-республиканец Джон Маккейн предложил на законодательном уровне запретить президенту США Дональду Трампу единолично принимать решение о выходе страны из НАТО. Об этом сообщает портал T-online.



Совместно с несколькими парламентариями Маккейн представил на рассмотрение законопроект, согласно которому выход США из Организации Североатлантического договора стал бы невозможным без одобрения сената.



«С помощью этого закона Маккейн хочет защитить трансатлантический военный союз от американского президента», — сообщает новостной портал.



Сенатор считает, что американский лидер «плохо обошелся с союзниками США по НАТО», поэтому в американском правительстве возникли сомнения относительно приверженности Вашингтона Североатлантическому блоку.



Маккейн заявил, что именно НАТО сделала США такой успешной и безопасной страной. Он добавил, что союзники по альянсу на протяжении 70 лет жертвовали собой «ради демократического мира, основанного на безопасности, правах человека и господстве закона».



Трамп ранее подверг сомнению необходимость коллективной обороны стран-членов НАТО, которая предусмотрена пятой статьей Североатлантического договора.

