Молчание МИД Украины: ФСБ РФ рулит?

Британские ученые, говорят, скрестили слона с мухой, но не эксперимента ради, а просто позырить. А вот я люблю наблюдать за деятельностью главы МИД Украины Павла Климкина, которого некоторые несознательные и малограмотные граждане сравнивают с Климом Чугункиным. За высокую степень упоротости в достижении поставленных целей, которых не понимает никто. А они (цели) есть. Но мне интересно увидеть, что же такого полезного приносит Украине Павел, выпускник факультета аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института (знаменитого МФТИ).



И с каких это пор уроженец российского Курска, получивший диплом этого самого МФТИ по специальности «прикладная математика и физика», но отработавший 4 года в начале карьеры в Киевском институте электросварки имени Патона, становится не просто дипломатом, а министром? Что же такое особенное поет этот «курский соловей» по-украински? Согласитесь, это непраздные вопросы. К тому же это прикольно, когда в толпе элегантных иностранных дипломатов появляется вдруг полный коротышка в мятом костюме не по размеру или в джинсах не по росту, и всем сразу становится понятно: национальные интересы Украины – под защитой! В чем «химия» этой всепобеждающей магии, которая давно сводит с ума всех внимательных психиатров мира?



Ничего другого на ум не приходит, кроме подозрения, что Климкин служит просто фоном, на котором гарант нации действительно смотрится корифеем международной политики. Но Павел же как бы сам рулит серьезным министерством, договаривается о встречах, например, с Дональдом Трампом и даже фотографируется, стоя рядом с его столом в позе разносчика пиццы. Отстаивает позиции Украины в «нормандской четверке» по миру в Донбассе. Недавно вот страшно хвалил «крымскую декларацию» Госдепа США, намекая, что близок тот час, когда «морские котики» молодцевато погонят с полуострова «орды орков» из «Рашки» и передадут «медаль планеты» на материнскую грудь «нэньки». Он, говорят, даже сам подбирает свои наряды перед выходом на переговоры с коллегами из Евросоюза. Ну, чтобы выглядеть таким идио… извините, министром бедной страны, у которой нет денег на приличные костюмы даже для министров, но, тем не менее, самая нагодованная армия и она отражает «атаки агрессора» прямо на переднем крае европейских ценностей.



Ничего другого на ум не приходит, кроме подозрения, что Климкин служит просто фоном, на котором гарант нации действительно смотрится корифеем международной политики. Но Павел же как бы сам рулит серьезным министерством, договаривается о встречах, например, с Дональдом Трампом и даже фотографируется, стоя рядом с его столом в позе разносчика пиццы. Отстаивает позиции Украины в «нормандской четверке»

Но Павел и тут упорствует, как настоящий слепоглухонемой патриот. И тогда его совсем уж добил недавно в интервью Дмитрию Гордону экс-нардеп Виталий Журавский. Он обвинил Климкина в том, что у того родной дядя является действующим – вдумайтесь в это! – полковником ФСБ. Да-да, Федеральной службы безопасности России, чьи агенты в лице конно-подводных бурятов и воздушно-копытных удмуртов «паплюжать» землю Донбасса

...Нет ответов на эти вопросы. А надо бы. Ну, для полной ясности в борьбе с агентами влияния. Или пусть Павел ответит, оправдается и перед нэнькой очистится (хотя нэнька у него и Россия), или надо наказать как-то Журавского и Гордона, чтобы один не задавал дурацкие вопросы, а другой по-дурацки на них не отвечал, сея зраду и неверие в могучий потенциал украинской дипломатии

Надо честно признать, что над Павлом не только смеются и потешаются коллеги или журналисты. Иногда ему достается даже от людей близких к гаранту нации или серьезных экспертов, видящих тот ужас, в котором пребывает односторонне зацикленная на нежизненных идеях и негибкая внешняя политика Украины. Например, недавно представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в борьбе с «агрессивной Россией» Украине нужно расширять список наших союзников, а не только зацикливаться на Западе. «Нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве. Пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора», – отметила Ирина, как-то очень уж остро реагируя на информацию журналистов о том, что, несмотря на старания руководства страны, Киев постепенно теряет поддержку со стороны западных стран. Даже западных. Не говоря уже о южных или, к примеру, северных и восточных, которые, надо понимать, аж пищат, желая подставить плечо украинской демократии, но наталкиваются на нордическую холодность и высокомерное безразличие курско-украинского арийца Павла. И без взаимности обижаются в тоске непонимания.Понятно, что госпоже Луценко обидны эти инсинуации, когда даже евродепутат Ребекка Хармс, такая признанная и записная евроукраинофилка, что на ней даже тату с тризубом уже негде ставить, намекает: Запад недоволен тем, как Украина реализует реформы, поэтому президенту этой страны стоит задуматься, почему «он иногда чувствует себя так, словно партнеры его покинули». И почему одни страны Запада критикуют Украину за политику, направленную на поощрение национализма, другие указывают на высокий уровень коррупции, а МВФ вообще не дает денег.Вот поэтому Ирина Луценко и предлагает создать союз с США, чтобы плечом к плечу противостоять «Северному потоку-2», и основать для этого ситуативные союзы хоть с Буркина-Фасо, если это поможет делу. А Климкин, как говорится, не пыпчет и тему не сечет. Почему?!Или вот более мелкий, но тоже болезненный вопросик – отношения с соседней Польшей, которая с некоторых пор все чаще и чаще не хочет быть «адвокатом Украины в Европе» и превращается в ее «прокурора». Там же. Потому что Польша очень рьяно и последовательно обвиняет Киев в «глорификации бандеровского национализма» и его вождей – Степана Бандеры и Романа Шухевича. Более того, официальная Варшава утверждает, что с этими «хероями» Украина в Европу не войдет – Польша не пустит. И вот эксперт, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков считает, что так же, как Македония отказалась от своей версии национальной истории под давлением Греции, Украине тоже, видимо, надо подумать. И, не исключено, придется отказаться от своей версии хотя бы украинско-польского конфликта во время Второй мировой войны. «Нам придется идти на компромисс. Поляки хотят навязать свою точку зрения и этого не скрывают.В этой связи неплохо было бы вспомнить случай Македонии, подписание договоренности Македонии и Греции. Когда македонцы уходили из Югославии, они начали активно создавать новую картину своей истории. В ней в своем названии «Македония» они использовали Александра Македонского, его символику взяли в качестве государственных символов и т.д. Понятно, что это были сильные натяжки. Македонские славяне не имели права привязывать события греческой истории к себе. Чем все закончилось? Сначала в Европе смотрели на это сквозь пальцы. А сейчас подписали договор, там одним пунктом прямо записано обязательство – отказаться от своего взгляда на историю. Мне кажется, что мы, в конце концов, вынуждены будем по политическим мотивам все равно прийти к тому, что свою интерпретацию придется подогнать под точку зрения поляков», – предлагает эксперт.Но Павел молчит и стоит на своем. Так, вроде в его родном Курске каждый второй хотел жить на проспекте Бандеры в Киеве и это родовое воспоминание теперь диктует поведение и каменную неуступчивость Павла при виде гордых, но наглых «пшеков», которые лезут не в свое дело. И оно-то так, лезут, лезут. Но при этом Украине не дают пролезть в Европу. Даже по безвизу. Только заробитчан к себе пускают, чтобы те клубнику им собирали, сортиры чистили да по мордасам получали от польских радикалов за вышиванку или украинский язык на улицах польских городов...Обидно, да? Но Павел и тут упорствует, как настоящий слепоглухонемой патриот. И тогда его совсем уж добил недавно в интервью Дмитрию Гордону экс-нардеп Виталий Журавский. Он обвинил Климкина в том, что у того родной дядя является действующим – вдумайтесь в это! – полковником ФСБ. Да-да, Федеральной службы безопасности России, чьи агенты в лице конно-подводных бурятов и воздушно-копытных удмуртов «паплюжать» землю Донбасса. А потом, переобувшись в красные кроссовки прямо на базе НКВД под Москвой, едут в Кие и убивают там патриотов. Всех подряд. Во всяком случае, беглого экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. «Нет ли здесь конфликта интересов?!», – вскричал бывший «регионал» Журавский, внезапно почуявший в себе прилив патриотической крови, как женщина чует «критические дни». Извините, конечно, за такой натурализм, но и у Журавского, и слушающего его Гордона были именно такие лица – они нутром чувствовали что-то, на что нужно реагировать...Но и это еще не все! Журавский утверждал, что ко всем последним провалам страны на международной арене причастны и Климкин, и посол Украины в США Валерий Чалый. Министр за то, что провалил кадровую политику МИД. Если тот же Трамп назначает послами США в других странах на 99% карьерных дипломатов, то в Украине не так. «У нас все наоборот. Друзья провластных фракций Верховной Рады, знакомые, близкие к президенту люди, у которых отсутствуют специальное образование, знание иностранного языка и государства, в которое их посылают представлять интересы Украины, сразу становятся послами. Так, совсем недавно послом в одной из стран стал родной брат друга президента, который слышал о международных отношениях разве что из СМИ», – резал правду-матку Журавский. А Гордон суровел озабоченным лицом так, что, отсмеявшись, хотелось где-то спрятаться от страха...Ну, а Чалый в США, по версии Журавского, виноват в том, что не позволяет гаранту самой древней в мире нации сблизиться с Трампом, так как откровенно работал на Хиллари Клинтон. «Это недопустимо с точки зрения дипломатии. Украине крайне необходимо налаживать тесные отношения с новой администрацией США, и Чалый для этого явная преграда», – уверен Журавский. При этом он же напомнил также, что в 14 странах отсутствуют послы Украины. И это в то время, когда страна остро нуждается в международной помощи. И в самых разных союзах и союзниках, как и утверждала Ирина Луценко.На этом основании Журавский сделал «вывод один – смена министра, многих послов, заполнение вакансий карьерными дипломатами и перевод работы МИД на сугубо профессиональный уровень по действенной защите интересов нашего государства на международной арене». При этом он подленько так подвел под свои заключения и экономические моменты: 60% ВВП Украины составляет ее экспорт, отвечать за экономизацию внешней политики МИД поручил еще Леонид Кучма, умевший считать деньги, но ведомство при Климкине отказалось от ведения торговых отношений с другими странами. Как так? Что случилось? Ведь и действующий гарант нации умеет считать деньги. Уж не эфэсбэшный ли дядя виноват в том, что племяш Павел – такой тормоз экономизации внешней политики «страны в центре Европы»?...Нет ответов на эти вопросы. А надо бы. Ну, для полной ясности в борьбе с агентами влияния. Или пусть Павел ответит, оправдается и перед нэнькой очистится (хотя нэнька у него и Россия), или надо наказать как-то Журавского и Гордона, чтобы один не задавал дурацкие вопросы, а другой по-дурацки на них не отвечал, сея зраду и неверие в могучий потенциал украинской дипломатии. Да и, как говорится, «нэвдобно якось»: патриоты по всей стране режут «ворогив» и друг друга прям на дому, стреляют по всему, что вызывает пророссийское подозрение, забрасывают гранатами кафе и суды, рейдерствуют, мародерничают, грабят… ой, это не сюда, короче – всячески проявляют свою любовь к Родине, а в МИД сидит такой себе племянничек и тихо гадит на «здобуткы». Нехорошо как-то получается, не по-фашистски, ятакщетаю...