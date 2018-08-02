Пекин посоветовал Трампу "не пытаться шантажировать Китай"

Китай призвал Соединенные Штаты оставаться уравновешенными и "корректировать свое отношение" после угрозы США повысить пошлины на китайские товары на 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство АР.



Китайский МИД предупредил администрацию Дональда Трампа "не пытаться шантажировать Китай, потому что это никогда не сработает". Представитель министерства Гэн Шуан от имени своей страны посоветовал "Соединенным Штатам быть уравновешенными и избегать импульсивных действий".



Ранее ЕС и Китай договорились вместе противостоять протекционизму. Евросоюз и Китай подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, касающихся сотрудничества в области торговли, инвестиций и регулирования. "Мы сегодня детально обсудили двусторонние вопросы и договорились вместе противодействовать протекционизму", - отметил премьер Госсовета Китая Ли Кэцян.



Трамп грозит Китаю пошлинами на полмиллиарда долларов. Дональд Трамп заявил, что США могут обложить пошлинами практически все товары, которые ввозятся в страну из Китая. Американский президент заверил, что готов в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства. По его словам, сумма может дойти до 500 миллиардов долларов.



