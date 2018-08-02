Минздрав обнародовал список пляжей в Украине, где нельзя купаться

Министерство здравоохранения Украины опубликовало на своей странице в соцсети Facebook список пляжей, где в настоящее время не рекомендуется купаться.



"Лето в разгаре и хочется больше времени проводить на природе у реки, или моря. Напоминаем: перед тем, как планировать отдых у водоема, не забудьте проверить обновленный список пляжей, не рекомендованных для купания", - говорится в сообщении.



В списке фигурирует 13 пляжей в Киеве, включая "Центальный", "Детский", "Золотой" и "Молодежный" на Гидропарке, пляжи в Пуще-Водице, а также на озерах Радуга, Тельбин и Вербное.



В Киевской области нельзя купаться, в частности, на городских пляжах Белой Церкви и Украинки, озерах в Борисполе, рекреационных зонах в Ирпене, Гостомеле, Фастове, Василькове.



Также не рекомендуется купаться на пляжах Винницы, Ковеля Волынской области, Староконстантинова Хмельницкой области, Черкасс, Днепра, Кривого Рога, Каменского возле речпорта, Павлограда и Верхнеднепровска Днепропетровской области, Запорожья, Энергодара, в Николаеве, Полтаве, Кременчуге и Горишних Плавнях.



В Харькове не рекомендуется купаться на пляже "Петренковский", а также городских пляжах Балаклеи и Краснограда Харьковской области.



Не рекомендуется купаться на "Новониколаевском пляже" в Кропивницком, а также в Александрии и Светловодске Кировоградской области, в Северодонецке и Старобельске Луганской области, в г.Коростень Житомирской области, "Молодежном" пляже в Золочеве Львовской области, в Ровно и городах Здолбунов, Дубровица, Радивилов и Дубно Ровенской области.



В список нерекомендованных попали пляжи в рекреационных зонах ряда городов Винницкой и Житомирской областей, г.Чернигов на Десне, а также некоторые пляжи рек Уж, Латорица, Синявка и Иршавка в Запарпатье.



Из морских пляжей в список попали "Центральный" и "Левобережный" пляжи в Мариуполе, а также в близлежащих пгт Ялта и селах Юрьевка, Урзуф, Мелекино.



Морские пляжи Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской области в список не попали. В списке нежелательных также нет ни одного пляжа на пресноводных водоемах Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Сумской, Донецкой и Одесской областей.

