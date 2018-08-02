Новые iPhone станут еще дороже

Компания Apple предупредила, что торговая война между США и Китаем может повредить ее бизнесу, а значит, и негативно отразиться на цене iPhone и других гаджетов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет компании.



«Споры в области международной торговли могут привести к повышению тарифов и усилению протекционистских мер, что, в свою очередь, негативно повлияет на деятельность компании. Тарифы могут увеличить стоимость продуктов компании, а также используемых для ее производства компонентов и сырья», — говорится в документе.



По мнению Apple, дополнительные издержки негативно повлияют на ее валовую прибыль. Отмечается, что удорожание продукции сделает компанию менее конкурентоспособной и снизит потребительский спрос.



Ранее Financial Times сообщила, что продукция Apple рискует попасть под вводимые США дополнительные 10-процентные пошлины на продукцию из Китая из-за того, что собирается на китайских заводах и из китайских комплектующих.

