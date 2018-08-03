В МИД призвали украинцев покинуть Ливию

В связи со сложной ситуацией в отношении безопасности на территории Ливии, МИД Украины в очередной раз настоятельно призывает соотечественников воздержаться от поездок в Ливию, а тех, кто все еще находится в этой стране, немедленно покинуть ее территорию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение МИД.



В МИД подчеркнули, что опасная ситуация в Ливии связана с прежде всего активной деятельностью террористических группировок, ростом количества случаев совершения насильственных действий (вооруженных нападений, захват в заложники) в отношении иностранных граждан, в т.ч. граждан Украины, трудоустроенных в Ливии. Также опасность повышается в связи с систематическими задержаниями в этой стране морских и воздушных судов, в состав экипажей которых входят в т.ч. и украинские граждане.



"Обращаем внимание на риск активизации на территории страны радикальных террористических группировок, деятельность которых направлена, в частности, против граждан европейских стран, которые находятся в государстве Ливия, в т.ч. украинцев, с целью дальнейшей дестабилизации ситуации в стране накануне и во время планируемых на декабрь 2018 года президентских и парламентских выборов", - сказано в сообщении.



В случае необходимости получения экстренной помощи или содействия в организации выезда из Ливии и возвращения на Родину, рекомендуем гражданам Украины обращаться в Посольство Украины в Тунисской Республике по телефону: +216-941-273-42, электронная почта: emb_tn@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

