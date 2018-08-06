В Украине массово усыхают леса

Площадь усыхания украинских лесов составляет уже почти 400 тыс. гектаров



Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.



"В последние годы наблюдается значительное увеличение объемов усыхания сосновых лесов Полесья. Очаги массового усыхания уже захватили Волынскую, Житомирскую, Киевскую, Львовскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую области и продолжают расти по всей территории Украины", - говорится в сообщении.



По состоянию на сейчас общая площадь усыхания составляет 395,4 тыс. га, из которых почти 200 тыс. га - сосновые насаждения. Этот показатель уже превышает годовые показатели 2017 года.



"Усыхание ельников в Карпатском регионе существует давно, но остается актуальным и сегодня. Несмотря на все усилия лесоводов, на площади около 30 тыс. га этот процесс имеет негативную тенденцию к росту", - отмечают в Гослесагентстве.

