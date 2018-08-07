Трамп: никто не сможет вести бизнес одновременно с США и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что те предприниматели, которые работают с Ираном, не смогут одновременно вести бизнес с Соединенным Штатами после возобновления Вашингтоном санкций против Тегерана. Об этом он написал во вторник, 7 августа, на своей личной странице в Twitter.



"Санкции против Ирана были официально введены, - заявил Трамп. - Это санкции, наносящие наибольший ущерб, из всех когда-либо введенных, в и ноябре они будут подняты на новый уровень".



По его словам, те компании, которые ведут бизнес с Ираном, не смогут вести его с Соединенными Штатами.



"Я прошу о мире во всем мире, не меньше!" - при этом отметил Трамп.



В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана. Он заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия. СВПД был заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.



Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь с понедельника на вторник. Эти ограничительные меры охватят, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября. Они будут затрагивать прежде всего энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с центральным банком Ирана.

