СМИ: о кузине Супермена снимут фильм

Кинокомпания Warner Brothers и издательство комиксов DC Comics приступили к работе над фильмом о двоюродной сестре Супермена — Супергерл — по имени Кара Зор-Эл, сообщает Deadline.



По имеющимся данным, фильм на данный момент находится на стадии подготовки сценария, который напишет Орен Узил.



Согласно мифологии вселенной DC, Кара Зор-Эл является кузиной главного героя, она обладает теми же способностями и живет в том же городе, что и Супермен.



Супергерл известна еще по оригинальному комиксу про Супермена 1958 года, а в 1984 году про нее даже был снят фильм с Хелен Слейтер в главной роли, однако картина не пользовалась успехом в прокате.

