Президент Грузии: Сюсюканье с Россией ничего хорошего не принесло тем странам, которые пытались ее успокоить

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что сюсюканье с Россией ничего хорошего не принесло тем странам, которые пытались ее успокоить.



Об этом Маргвелашвили заявил во время выступления на встрече, посвященной десятой годовщине российско-грузинской войны 2008 года.



"Даже с самым прагматичным опытом мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего тем странам, которые пытались успокоить Россию. А также тем, кто пытался достичь чувства, что это может закончиться одним или двумя кусками (территории, - ред.) Аппетит агрессора только растет...", - цитирует Маргвелашвили Грузия Online.



По словам Маргвелашвили, Россия хочет любым способом остановить Грузию на ее пути к демократии и евроатлантической интеграции, но территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирным путем.



"Грузия никогда не рассматривает восстановление территориальной целостности и суверенитета силовыми методами", - отметил президент.



8 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии в связи с попыткой Тбилиси восстановить конституционный порядок в регионе Южная Осетия. В военных действиях против Грузии, кроме вооруженных формирований сепаратистов, поддерживаемых Кремлем, участвовали и регулярные части российской армии.



Во время прямого сухопутного вторжения российской армии в страну танковые бригады россиян вышли за пределы непризнанного образования Южной Осетии, вклинившись в Кодорское ущелье. Кроме того, Россия бомбила грузинские города, военные базы и объекты гражданской инфраструктуры, а также задействовала свои военно-морские силы.



26 августа Кремль признал "независимость" Абхазии и Южной Осетии, соответствующий указ издал тогдашний президент Дмитрий Медведев. Российские войска находятся на территории этих грузинских регионов и поныне.



Южная Осетия провозгласила независимость от Грузии в декабре 1991 года при активной военной, политической и экономической поддержке РФ. Ее независимость признается только пятью государствами: Россией, Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу.



Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии во время войны 1992-1993 годов при активной военной поддержке со стороны России.



В целом мировое сообщество признает суверенитет Грузии над Южной Осетией и Абхазией.

