Порошенко: Впервые на параде ко Дню Независимости прозвучит приветствие "Слава Украине!" – "Героям слава!"

Приветствие Вооруженных сил Украины "Слава Украине!" – "Героям слава!" впервые официально прозвучит во время военного парада в День Независимости Украины.



"Мы посоветовались с министром обороны, СНБО, правительством, и я принял решение, что, начиная с 24 августа, эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня Независимости Украины", - заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе посещения государственной акционерной холдинговой компанией (ГАХК) "Артем" в четверг в Киеве.



П.Порошенко также сообщил, что до начала работы новой сессии Верховной Рады, "поскольку это изменение в уставы Вооруженных сил Украины, эти слова, это приветствие станут официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины".



Как сообщалось, Министерство обороны Украины по поручению президента разработало законопроект об изменении приветствия военных с "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаем!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

