В РФ анонимность пользователей Telegram поставили под сомнение

Мобильные номера анонимных пользователей мессенджера Telegram теперь можно установить при помощи инструмента "Криптоскан", заявил "Интерфаксу" в четверг директор Центра исследований легитимности и политических протестов (ЦИЛПП) Евгений Венедиктов.



"Программа создана пару недель назад. Прототипы работают с начала этого года. С тех пор проведено много тестовых испытаний и отработок различных методов идентификации пользователей Telegram. То, о чем сегодня пишет пресса (идентификация мобильного номера пользователя по его ID в мессенджере - ИФ) - лишь один из как минимум трех рабочих методов. Поэтому мы не боимся говорить об этом открыто", - сказал Е.Венедиктов.



Он пояснил, что уязвимость была обнаружена при анализе API - части программного интерфейса мессенджера.



По его словам, за время работы программы в ЦИЛПП поступили сотни запросов от правоохранительных органов на установление номера телефона по ID (юзернейму) пользователя. "Запросы идут постоянно. Их сотни. В основном ищут террористов, наркоторговцев и контрабандистов. Запросов на поиск политических активистов и вскрытие их аккаунтов нет", - сказал Е.Венедиктов.



Он подчеркнул, что идея разработки такой программы появилась до решения о блокировке Telegram в России.



"Идея родилась раньше запретов. Сначала мы хотели показать, что Telegram не дает анонимности, а потом, после объявления о сборе паспортных данных пользователей Telegram и после объявления о создании системы платежей внутри Telegram, мы решили показать, что доверять свои паспорта и деньги компании Дурова пока что слишком рано", - сказал Е.Венедиктов.



Он добавил, что в случае, если разработчики Telegram устранят позволяющую устанавливать номера пользователей уязвимость и графическом интерфейсе мессенджера, у Центра имеются готовые решения.



"Мы найдем решение. Они уже есть, а случись что, мы всегда будет искать их в будущем. Мы хотим оградить пользователей Telegram и других сетей от иллюзии анонимности и безопасного общения", - сказал Е.Венедиктов.



Основатель Telegram Павел Дуров пока не ответил на запрос "Интерфакса".

