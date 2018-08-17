СМИ: жена министра Омеляна продает свою продукцию в РФ

Жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна дизайнер Светлана Бевза продает платья своей марки в России. Об этом в Facebook написал журналист Александр Дубинский,



В подтверждение своих слов он прикрепил к спосту подтверждающие скрины выставленных на продажу платьев бренда Bevza на российском интернет молле одежды и обуви Shopomio.



"О дебилах, которые волей случая стали министрами. И их женах. Жена-дизайнер министра Омеляна, который перекрывает все транспортное пассажирское сообщение с РФ, - продает свои платья в этой самой РФ. Патриоту Украины и матери граждан США – рубли, видимо, не пахнут", - написал Дубинский.



Ранее Омелян заявил, что подписал исторический документ об ограничении сообщения с Россией, не сообщив подробностей. Ранее он выступил инициатором прекращения железнодорожного пассажирского сообщения между странами.



Напомним, в апреле Омеляну пришлось объясняться из-за того, что его жена родила очередного ребенка в США, а не в Украине.

