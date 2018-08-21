На парад в Киев приедут молдавские военные

В военном параде в Киеве ко Дню Независимости Украины примут участие военнослужащие Почетной гвардии Национальной армии Молдовы.



Об этом сообщили в пресс-службе Национальной армии, передает Укринформ.



«Колонна военнослужащих Почетной гвардии Национальной армии вместе с представителями Вооруженных сил еще 15 стран примет участие в параде в Киеве, возглавит майор Василе Ожога», - говорится в сообщении.



Подчеркивается также, что Республика Молдова второй раз будет представлена ​​своим военным контингентом (30 солдат и офицеров) на военном параде, приуроченном ко Дню Независимости Украины.

