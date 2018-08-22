Сигнализация – залог вашего спокойствия

Чтобы ваш дом действительно стал вашей крепостью, необходимо сначала позаботиться о его безопасности. Причем, это касается и тех моментов, когда вы в отъезде. Проще всего подобрать для дома сигнализацию. Это целый комплекс устройств, объединенных в одну систему, которая играет роль «охраны» вашего дома.





Сейчас существует несколько видов комплектов сигнализации. Хороший выбор предлагает интернет магазин систем безопасности Ohrana. Разные варианты комплектации, проверенные производители, доступные цены – здесь есть все, чтобы вы смогли подобрать сигнализацию в полном соответствии со своими потребностями.

Как выбрать тип сигнализации

При выборе охранных систем для вашего дома, цена на сигнализацию играет не последнюю роль. Но основной упор необходимо делать на ее эффективность. И для этого стоит лучше разобраться в ее комплектации.

Большинство охранных сигнализаций включает в себя следующие элементы.

Датчики. Сюда входит датчик движения, вибрации, разбития стекла, охраны периметра и т.д. Кроме того, по желанию, сигнализацию можно укомплектовать пожарным извещателем. Датчики срабатывают при возникновении тревожной обстановки, подавая сигнал на контрольную панель (централь). В зависимости от того, как подключаются датчики, различают проводную и беспроводную сигнализацию.

Центральный блок. Он же контрольная панель, или ППК. Это основа сигнализации, которая занимается сбором и обработкой сигналов, поступающих от датчиков. Обработка проходит по параметрам, которые вы устанавливаете.

Сигнальное устройство. Не обязательный, но полезный элемент охранной сигнализации. Бывают световые, звуковые, и даже комбинированные устройства.

Вспомогательные устройства (пульты, брелоки). Подключаются к основному блоку, и используются для упрощения управления сигнализацией.

Тип слежения. В зависимости от того, какое наблюдение вас интересует, может быть внутреннее или внешнее слежение.

Какую сигнализацию выбрать

Главным отличием большинства сигнализаций является способ их подключения.

Беспроводная сигнализация – проще в установке, для нее вообще не требуется особых навыков, оборудования или программного обеспечения. Стоит дороже, сигнал периодически необходимо проверять, для чего достаточно установить определенный график тестирования системы.

Проводная сигнализация – для ее установки необходимо правильно укладывать провода, ведущие к датчикам. Но такая сигнализация дешевле, очень надежна и долговечна.

Используйте все возможности современных сигнализаций, и ваш дом всегда будет в безопасности.