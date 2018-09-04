Японский чай признан эффективным противораковым средством

Японский чай признан эффективным противораковым средством

Зеленый чай (матча) может оказаться универсальным оружием против рака. Как отмечает The Daily Mail, японский чай позволяет держать раковые клетки в спящем состоянии, лишая их энергетической подпитки. Это открытие принадлежит Университету Солфорда.

Ученые проверяли, как матча влияет на стволовые клетки рака груди. Оказалось, чай подавлял митохондриальные обменные процессы (метаболизм в "энергетических фабриках" раковых клеток). Таким образом клетки рака не могли пополнять запасы энергии, становились неактивными и в итоге умирали.

Более детальный анализ показал: чай влиял на сигнальный путь mTOR, важный для обмена веществ в раковых клетках. Также чай ослаблял компоненты рибосомы (клеточного элемента, синтезирующего большинство белков, необходимых для выживания клетки). В теории матча может работать так же, как и рапамицин. Этот препарат "отключает" путь mTOR.