В Африке браконьеры "за раз" убили 87 слонов

В Африке недалеко от знаменитого заповедника дикой природы в Ботсване были найдены тела 87 слонов, которых убили ради бивень.



Об этом сообщает Metro.



"Я в шоке, я совершенно удивлен. Это самый масштабный акт браконьерства на сегодняшний день, о котором я слышал или видел", - говорит Майк Чейз из организации "Слоны без границ".



Туши 87 слонов обнаружили во время аэрофотосъемки района, близкого к дельте Окаванго, которая охраняется. Ботсвана имеет самую большую в мире популяцию слонов, которая насчитывает 130 000 человек, и за много лет многие из них перебрались из соседней Анголы, Намибии и Замбии.



По словам Чейза, южноафриканская нация была очень жестокой с браконьерами, но теперь число их вдвое большее, чем в других африканских странах.



По данным переписи слонов, проведенной в 2015 году, треть всех слонов Африки была убита в последнее десятилетие, а 60% слонов в Танзании были потеряны только за последние пять лет.



Ботсвана избежала этих крупных потерь, поскольку здесь подразделения по борьбе с браконьерством были вооружены и хорошо квалифицированны. Однако они были распущены в мае - через месяц после того, как президент Мокгвеци Масис принял присягу - и никаких объяснений не было.



Чейз сказал: "Люди предупреждали нас о предстоящей проблеме браконьерства, и мы думали, что готовы к этому. Очевидно, нам нужно делать больше, чтобы остановить рост того, что мы видим".

