Россия должна обеспечить доступ к украинским портам в Азовском море – ЕС

В Европейском Союзе заявляют о преднамеренном препятствовании прохождению судов в украинские порты Азовского моря, а также ожидают, что Россия обеспечит к ним беспрепятственный доступ.



"В последние месяцы Россия все чаще преднамеренно препятствовала и задерживала прохождение судов, в том числе, судов из государств-членов ЕС, которые шли транзитом через Керченский пролив из/и в порты Украины в Азовском море. Мы ожидаем, что Российская Федерация обеспечит беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море", - говорится в ответе представительства ЕС в Украине на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Украина", полученном в среду.



В посольстве в очередной раз подчеркнули, что Евросоюз полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, продолжает осуждать и не признавать незаконную аннексию Крыма и г.Севастополь.

