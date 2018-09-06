Украина расширит железнодорожное сообщение с Польшей

Украина и Польша работают над восстановлением железнодорожного сообщения по направлению Перемышль - Мальховице - Нижанковичи и запуском регулярного пассажирского сообщения между Львовом и Люблином. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с министром инфраструктуры Республики Польша Анджеем Адамчиком, передает УНН со ссылкой на сообщение Мининфраструткры.



“Прямое железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей, основанное в 2016 году, — пример успешной реализации украинского-польских проектов. И сей час обе страны активно работают над расширением железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей”, — сказал Омелян.



В частности, по его словам, идет работа над двумя проектами: восстановление функционирования железнодорожного сообщения по направлению Перемышль — Мальховице — Нижанковичи и запуск регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином.

