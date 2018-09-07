NYT: Скрипаль работал на разведку Испании

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в английском Солсбери, последние годы сотрудничал с испанской разведкой, сообщает The New York Times, ссылаясь на слова бывших и нынешних высокопоставленных чиновников Испании.



После ухода в отставку Скрипаль читал лекции для шпионов в Чехии и Эстонии, а также проявлял активность в Испании. В частности, он провел несколько встреч с сотрудниками Национального разведывательного центра (CNI) Испании, однако содержание этих встреч не разглашается.



«Он продолжал приезжать в Испанию, — рассказал со ссылкой на испанских разведчиков журналист и писатель Фернандо Руэда, писавший о работе властей Испании. Визиты Скрипаля подтвердил действующий испанский чиновник, не раскрывая деталей. При этом бывшие официальные лица говорят, что Скрипаль помогал бороться с российской организованной преступностью, которая, как предполагается, была связана с властями РФ.



Власти Испании столкнулись с «большой проблемой» из-за российских преступников, поскольку не знали, как они действуют, рассказал бывший высокопоставленный полицейский. Сергей Скрипаль, как и Александр Литвиненко, «дали более точное представление о реальности».



В прошлом Сергей Скрипаль уже был связан с Испанией. В 1990-е годы, когда он работал на ГРУ, его как возможного шпиона обнаружила испанская разведка. В 1995 году во время поездки в Испанию Скрипаля завербовал агент британской разведки MI6.

