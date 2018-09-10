Вучич пообещал без колебаний защитить сербов в Косове, если они подвергнутся нападению

Сербия не даст уничтожить сербский народ в Косове и Метохии и без колебаний выступит в его защиту в случае опасности. Об этом заявил в воскресенье в Косовска-Митровице президент Сербии Александар Вучич.



"Мой ответ всем тем, кто думает, что может угрожать сербскому народу, забирать то, что принадлежит нам, изгонять наш народ, мой ответ - Сербия этого не позволит никому и никогда. Не будем геройствовать, но слова, которые я говорю, должны очень серьезно принять на противоположной стороне. Ни одного часа, ни секунды не буду сомневаться, если нужно будет защитить наш народ, в какой бы части Косова и Метохии он не подвергся нападению", - заявил Вучич под аплодисменты собравшихся. Его выступление транслировало национальное телевидение Сербии.



"Наши сигналы мира не всегда встречают понимание, это мы видели и сегодня. Нам поставят в вину даже то, что мы в состоянии себя защитить, хотя мы сотни раз говорим, что не собираемся ни на кого нападать. Но, невзирая на это, мы тысячи и миллионы раз скажем, что мы хотим только мира и протянем им руку", - заявил сербский лидер.



Проекта разрешения конфликта между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС не существует, заявил президент Сербии.



"Откровенно говорю вам: никакого проекта решения косовского вопроса в ЕС нет. Мы очень далеки от любого решения", - заявил Вучич. Президент отметил, что диалог с косоварами должен продолжаться, однако высказал сомнения в его скором завершении.



Ранее косовские албанцы из числа ветеранов так называемой Освободительной армии Косова (ОАК) перекрыли дорогу Вучичу, который собирался посетить сербское село Банье. Вооруженные косовары стреляли в воздух и жгли покрышки на дорогах. В связи с угрозой безопасности посещение населенного пункта президентом было запрещено, о чем сообщил в своем Facebook премьер непризнанного Косова Рамуш Харадинай.



Перед поездкой в Косово президент Сербии встретился в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, однако отказался от встречи с делегацией косоваров. Глава Канцелярии по Косову и Метохии Марко Джурич заявил, что встреча отменена, так как ЕС не создал достойных условий для диалога, без угроз и давления.



Позднее Могерини заявила, что созовет новую встречу на высоком уровне в рамках диалога по нормализации отношений между Сербией и самопровозглашенным Косовом перед министерской неделей Генассамблеи ООН, которая начнется 18 сентября. При этом глава дипломатии ЕС подчеркнула, что верит в достижение соглашения между сторонами в ближайшие месяцы.

