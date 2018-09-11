Пашинян заявил, что допустил специалистов из РФ к американским биолабораториям в Армении

Российские специалисты были допущены к американским лабораториям на армянской территории, занимающимся исследованиями биоматериалов. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в воскресенье вечером на ее сайте, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



"Буквально 10-15 дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям", - сказал глава правительства, подчеркнув, что у них никогда не было проблем с доступом и не будет с тех пор, как он возглавил правительство республики.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность, что медико-биологические исследования США создают угрозу распространения опасных инфекций на постсоветском пространстве.



По словам Пашиняна, специалисты из РФ убедились, что в лабораториях "нет ничего страшного". "Правда, это лаборатории очень хорошего качества. Я думаю, очень хорошо, что у нас есть такие качественные лаборатории. Это никак не может быть использовано против России", - добавил он.



Кроме того, премьер пригласил российских специалистов и выразил готовность обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий.

