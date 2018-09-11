Вылечить грипп за сутки реально

Уникальное средство против вируса гриппа представили ученые. Рабочее название - балоксавир-марбоксил. Как показали испытания, препарат работал даже против стойких штаммов вируса гриппа, пишет "High-News.ru". При этом симптомы пропадают значительно быстрее обычного.



Известно: на территории США и Японии уже завершилась первая фаза клинических испытаний препарата. Он тестировался на неосложненной форме гриппа. Эффект от балоксавир-марбоксила был аналогичен пятидневному курсу приема озелтамивира, только проявлялся он гораздо быстрее. В среднем симптомы сохранялись 23,4-28,2 часа (в отдельных случаях - 48 часов).



В отчете разработчиков говорится: "Новый препарат эффективно справляется с вирусами гриппа типов А и В. Потенциально он может воздействовать и на резистентные формы вирусов, устойчивые к лекарствам. Более того, у пациентов, принимавших балоксавир-марбоксил, не было зарегистрировано существенных побочных эффектов". По оценкам ученых, до конца текущего года им удастся получить "добро" на применение в США.

