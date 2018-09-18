На Украине собираются повысить акцизы на алкоголь и табак еще на 9 процентов

Кабинет Министров предлагает народным депутатам повысить акцизный налог на алкогольные и табачные изделия на 9%. Соответствующий законопроект № 9085 был зарегистрирован 17 сентября, передают "Украинские новости". Так, предлагается повысить акциз на 9% на спирт этиловый с нынешних 126,96 гривны/литр до 138,39 гривны/литр, на пиво - с 2,78 гривны/литр до 3,03 гривны/литр, на вина с добавлением спирта и вермуты - с 8,02 гривны/литр до 8,74 гривны/литр.

На слабоалкогольную продукцию и сидр предлагается повысить акциз также на 9% с 1,06 гривны/литр до 1,16 гривны/литр.



В свою очередь документом предусмотрено повышение акциза на 9% на табачное сырье, табак и сигары - с 2 602 гривен/кг до 2 836 гривен/кг, на сигареты с фильтром и без - с 2 071 гривны/тыс. штук до 2 2257,4 гривны/тыс. штук.



Также предлагается повысить минимальное акцизное налоговое обязательство с уплаты акцизного налога на сигареты с 2 770,5 гривны/тыс. штук до 3 019,85 гривны/тыс. штук.



Согласно пояснительной записке, целью данного законопроекта является обеспечение формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведение размеров ставок налогов в соответствии с инфляционными процессами в экономике. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.

