«Взятка Януковичу»: помог не «Новичок», а профессор Батлер

В конце прошлой недели президент Петр Порошенко заявил, что Украина не будет возвращать России долг в $3 млрд., потому что эти деньги Виктор Янукович положил в свои грузовики и вывез из страны. Так гарант лаконично сформулировал юридическую стратегию Украины в новом слушании по спору с РФ, которое Апелляционный суд Англии велел проводить по расширенной процедуре. Если, конечно, Россия не отыграется в Верховном суде Британии. Поэтому пить за победу над агрессором нам пока рано.



Как известно, 14 сентября Апелляционный суд Англии отменил решение Высокого суда Лондона о том, чтобы рассматривать спор между Россией и Украиной о кредите в $3 млрд. по сокращенной процедуре. Другими словами, только факт отказа выплачивать долг, а не весь комплекс политических противоречий между странами.



Решение Апелляционного суда Англии не меняет нынешний статус-кво. Оно не принуждает нас платить или, наоборот, не платить. Оно просто возвращает стороны к стартовым позициям трехлетней давности. Как говорится, “наша пісня гарна нова, починаймо її знову”.



Мы предполагали такой исход судебного заседания в Лондоне, особенно с учетом политической конъюнктуры “дела Скрипалей”, в статье “Поможет ли «Новичок» не платить $3 млрд. долга России?”.



Но только совсем недавно стало известно, что именно повлияло на решение лордов-судей. Точнее, не что, а кто. Забегая вперед, скажу, что имя этого человека – профессор Батлер и он английский судебный эксперт по украинскому праву. Теперь обо всем по порядку.



Спустя почти два недели после собственно провозглашения вердикта 14 сентября полный текст судебного решения, наконец, был вывешен на сайте Апелляционного суда Англии. И появилась возможность ознакомиться с оригиналом.







Изучение документа показало, что правда далека от официальных трактовок секрета нашего успеха, которые появились в СМИ и выступлениях политиков. Аргументы Украины о том, что заем в декабре 2013 года Виктор Янукович принимал под давлением Кремля за отказ от евроинтеграции, в условиях когда уже стоял майдан, в решении действительно упомянуты. Но только... как мнение украинской стороны, а не позиция суда.



Это же касается широко разрекламированного аргумента, что русские специально дали нам в долг, чтобы вести агрессию против Украины (сначала моральную, а потом и военную). До публикации текста решения было непонятно, каким образом события, произошедшие после подписания кредитного договора, а именно аннексия Крыма и война на Донбассе, доказывают факт “взятки Януковичу”.



В решении суда такой прямой зависимости нет. Там есть фраза о том, Украина правильно обращает внимание на то, что военные действия России в Крыму и на востоке Украины имеют экономический эффект, серьезно препятствуя способности нашего государства выполнять свои обязательства по долгу. То есть обслуживать облигации (Notes), которые Россия выкупила за $3 млрд. и таким образом одолжила нам эти деньги.



Дословная цитата для тех, кто дружит с английским языком, выглядит так: “Further, it can powerfully contend that military action by Russia in Crimea and eastern Ukraine has the economic effect of severely impeding the state's ability to meet its obligations under the Notes (it specifies the adverse effects on tax revenues)”. Апелляционный суд считает, что Высокий суд погорячился, отказавшись принять во внимание этот момент.



Однако самыми убедительными для судей апелляции были не доводы украинской стороны, а выводы английских экспертов. В частности, решающей оказалась позиция профессора права Батлера (или Бутлера), на которого неоднократно ссылаются в решении. И это не удивительно: английский суд больше верит своим, чем нам или русским.



Кто этот профессор, где он работает – не уточняется. И даже его имя не называется. Наши источники предполагают, что речь идет об Уильяме Батлере, профессоре права John Edward Fowler Distinguished. Он также преподавал в одном из университетов Москвы и является доктором права Киевского юридический университета при Национальной академии наук Украины (LL.D. honoris causa, Kyiv University of Law attached to the National Academy of Sciences of Ukraine).







Профессор Батлер обратил внимание на абсолютно аполитичную деталь – нарушение украинского бюджетного законодательства. По его мнению, с которым суд согласился, постановление Кабинета министров Украины №904 от 18 декабря 2013 года о выпуске облигаций внешнего госзайма 2013 года на $3 млрд. под 5% годовых с погашением 20 декабря 2015 года было... нелегитимным, поскольку заем в $3 млрд. не был учтен в бюджете на 2013 год.



Как отмечает Батлер, абзац 1 статьи 16.1 Бюджетного кодекса Украины предусматривает, что “государственные заимствования осуществляются в пределах, установленных Законом о “Государственном бюджете Украины” ... в соответствии с максимальным объемом государственного долга в конце бюджетного периода”.



Действительно, в Бюджетном кодексе есть фраза, что “державні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про Державний бюджет України”. И дальше написано, что “Кабінет Міністрів України визначає основні умови здійснення державних запозичень... з дотриманням граничного обсягу державного боргу”.



Вывод английского эксперта категоричен: правительство превысило свои полномочия и без согласия Верховной Рады вышло за пределы установленного законом о бюджете внешнего долга. А это является в свою очередь нарушением Бюджетного кодекса. О чем было сказано в экспертном заключении, которое предварительно получил Кабмин, но проигнорировал (цитата) “фундаментальный правовой дефект, затрагивающий уже одобренное заимствование”.



Я не юрист и не могу точно сказать: прав ли профессор Батлер в своем утверждении, что мы в 2013-м нахомутали с выпуском облигаций, или просто пересказал содержание увиденной им бумажки – экспертного заключения.



Но даже если постановление №904 будет признано нелегитимным, есть ли в этом вина покупателя – "Фонда национального благосостояния" РФ и его партнера по данному проекту Ирландской биржи? Должны были они знать, что Украиной превышен лимит внешнего государственного займа или не должны?



Короче говоря, приняв это все во внимание, Апелляционный суд Англии велел Высокому суду Лондона справедливо рассудить стороны. Россия, как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, подаст кассацию в Верховный суд Англии. И надеется, что следующая высокая инстанция вернет силу решению лондонского суда.



В любом случае, судебный процесс растягивается на 2019 год (как минимум). И мы получаем очередную отсрочку. И тут еще нужно уточнить, капают ли в это время проценты по долгу.



Кстати, не стоит забывать, что до конца 2015 года, пока Наталка Яресько не подписала реструктуризацию долга с частными кредиторами, наш Минфин исправно обслуживал российский долг. И заплатил, если не ошибаюсь, в общей сложности $225 млн. А это еще один козырь российской стороны, что до определенного момента долг нами признавался.



Как бы там ни было, главное – не поторопиться с выплатой премиальных украинским чиновникам. Чтобы не вышло, как со скандальной премией руководству “Нефтегаза Украины”.



Напомню, что правление “Нефтегаза” назначило себе премию в размере $45,6 млн. за победу над Россией в Стокгольмском суде (когда нам присудили $2,6 млрд. с "Газпрома"). Но вскоре произошел облом. Апелляционный суд шведского округа Свеа при рассмотрении жалобы "Газпрома" приостановил взыскание $2,6 млрд. А премия-то уже была выплачена. И сейчас Генпрокуратура разбирается с этим скандалом в рамках расследования уголовного дела.