Судам не доверяют подавляющее большинство украинцев

Судам в Украине доверяют лишь 12,3% граждан, у трети ухудшилось отношение к судебной ветви власти, и менее 1% считают полностью успешной судебную реформу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Согласно данным опроса, результаты которого были обнародованы на пресс-конференции в Киеве в среду, скорее или полностью доверяют судам Украины 12,3% жителей, и не доверяют – 78,5%.



Вместе с тем, на вопрос о том, как изменилось ваше отношение к судам Украины на протяжении последних 3-4 лет, 31,3% респондентов отметили, что их отношение ухудшилось, и только 2,7% сказали, что лучше стали относиться к судебной ветви власти.



При этом 73,3% респондентов по меньшей мере слышали о том, что в Украине на протяжении последних лет реализовывается судебная реформа. Среди изменений в судебной реформе, которые бы ожидали увидеть в результате ее успешного проведения, отметили лишение судей неприкосновенности и привилегий (53,2%), введение имущественной ответственности судей за незаконные решения – 49,4%, а также улучшение доступа к правосудию – 43,9%.



Среди респондентов, которые слышали и знают о судебной реформе, менее 1% (0,9%) считают ее полностью успешной, 10,2% - считают ее в целом успешной, не отрицая негативных аспектов, и 44% придерживаются мнения, что реформа была совсем неуспешной.



На вопрос о том, что является главной причиной неуспеха судебной реформы, 45% респондентов выбрали вариант "коррупция в системе органов государственной власти", 17,7% выбрали вариант "попытка президента Украины подчинить себе все ветви государственной власти".



Что же касается возложения персональной ответственности украинцев за неуспех реализации судебной реформы, то 51,8% опрошенных выбрали вариант "президент Украины Петр Порошенко", 9,2% - "народные депутаты", еще 7,6% возлагают ответственность на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, и 7,5% - на главу комиссии при президенте Украины по проведению судебных реформ Алексея Филатова.



Касательно роли международных организаций в проведении судебной реформы, то 46,4% респондентов считают, что международные организации должны принимать участие в судебной реформе, в то время как 33,4% считают наоборот.



Среди тех, кто как минимум слышал о судебной реформе, 62,6% считают, что деньги, выделенные международными организациями на проведение судебной реформы, были использованы не по назначению.



Опрос КМИС проводился с 12 по 24 сентября 2018 года. Методом личного интервью было опрошено 2011 респондентов со всех регионов Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.

