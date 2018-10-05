Рябков: Москва исключает возможность вмешательства в дела Вашингтона

Россия исключает любую возможность вмешательства во внутренние дела США. Об этом в четверг журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



"Мы видели комментарии о том, что для улучшения отношений с США России необходимо воздерживаться от вмешательства в предвыборные процессы в США и сделать что-то для нормализации обстановки в Донбассе. Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться. Исключаем для себя любую перспективу вмешательства во внутренние процессы в США и в любой другой стране", - указал высокопоставленный дипломат.



Москва считает, что последует новый всплеск обвинений в ее адрес в кибератаках и вмешательстве в дела США и других западных стран, заявил Рябков.



"На этом наши американские коллеги, как и коллеги из других стран, разделяющих нынешнюю волну обвинений в адрес России, не остановятся. Последуют новые всплески, - уверен высокопоставленный дипломат. - Причем все это будет делаться с определенной периодичностью, чтобы тема держалась в разогретом состоянии, чтобы у российских и западных журналистов постоянно были поводы задавать вопросы, получать комментарии, на комментарии - новые комментарии".



Рябков отметил, что Россия разбирается с обвинениями Нидерландов в кибератаке на ОЗХО, но сомневается в их обоснованности.



"Мы должны разобраться в сути претензий, которые предъявляют нам Нидерланды. Мы пока имеем лишь самую общую, первичную информацию на эту тему, - сказал он. - Воздержусь от комментариев по существу этих обвинений, но в порядке общего обвинения хочу сказать, что тема так называемого российского хакерства и кибервзломов в последнее время приобрела популярность в определенных кругах, настроенных негативно по отношению к России. Само выдвижение этих обвинений заставляет усомниться в их обоснованности".



