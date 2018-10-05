Кучма назвал своего возможного преемника в контактной группе по Донбассу

Представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать советник президента страны, бывший первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко. Об этом в пятницу заявил экс-президент Украины и экс-представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает УНН.



"Вопрос о преемнике будет решать Президент (Петр Порошенко - ред.). Я уже свое мнение высказывал, что со мной всегда был советник президента Руслан Демченко. Он был первым заместителем министра иностранных дел. Но это мои мысли", - сказал Кучма, отвечая на вопрос, кого он видит свои преемником в контактной группе.



Бывший президент Украины выразил уверенность, что контактная группа продолжит работу, но он сомневается в ее результативности.



Напомним, бывший президент Украины Леонид Кучма 2 октября завершил свою работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.

