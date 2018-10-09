Audi привезла в Париж серийный электрокроссовер E-Tron

Немецкая компания Audi представила на проходящем в Париже автосалоне свой первый электрический кроссовер – E-Tron, облик которого повторяет облик концепта E-tron quattro, продемонстрированного три года назад.



Как пишет РБК, в модельном ряду Audi кроссовер E-Tron займет место между Q5 и Q7. Длина автомобиля составляет 4 901 мм, ширина – 1935 мм, а колесная база – 2 929 мм. Объем багажника составляет 660 литров. Кроме того, E-Tron получил компактные камеры вместо боковых зеркал, которые транслируют изображение на дисплеи в дверях. По словам представителей компании, отказ от зеркал привел к тому, что автомобиль имеет самый низкий в классе коэффициент аэродинамического сопротивления (0,28).



Что же касается остальных характеристик автомобиля, то Audi E-Tron получил два электромотора общей мощностью 408 л.с. До "сотни" автомобиль разгоняется примерно за 6 секунд. Еще одной особенностью новинки является пневмоподвеска, способная самостоятельно изменять дорожный просвет в диапазоне 76 мм. Кроме того, кроссовер получил поддержку системы полуавтономного управления, которая уже используется на новых A6 и A8.



Батарея автомобиля обеспечивает Audi E-Tron до 400 км пробега на одной зарядке. Также кроссовер получил продвинутую систему рекуперации – как утверждают в компании, в более чем 90% маневров, связанных с замедлением, водителю не придется нажимать на тормоз — электромобиль способен интенсивно замедляться при резком сбросе педали акселератора.



Продажи Audi E-Tron в Европе начнутся в январе будущего года. Автомобиль, стоимость которого составит около 80 тыс. евро, будет конкурировать с Jaguar I-Pace, Mercedes EQC и Tesla Model X.







