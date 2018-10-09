ООН призывает к принятию срочных мер против глобального потепления

Эксперты ООН по вопросам изменения климата настаивают на том, что необходимо удержать глобальное потепление и ограничить рост температуры на Земле в рамках 1,5 градуса по Цельсию. Этого можно достичь только если "осуществлять быстрые, беспрецедентные и всеобъемлющие изменения во всех областях общества", сообщается в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН, который был представлен в понедельник на заседании в Инчхоне.



По их расчетам, только для того, чтобы провести необходимые изменения в энергетическом секторе, потребуется около 2,1 трлн евро в год, что составляет около 2,5% мирового ВВП. Уровень выбросов CO2 необходимо сократить на 24% к 2030 году по сравнению с 2010 годом, а к 2050 году - свести к нулю, сообщает Deutsche Welle.



Ограничение именно в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой необходимо для того, чтобы избежать серьезнейших последствий для жизни на планете, полагают в ООН. Уже сейчас эксперты фиксируют повышение температуры примерно на 1 градус и, как следствие, экстремальные погодные условия, повышение уровня моря и таяние ледников.



Более быстрый подъем температуры может привести к необратимым последствиям и потерям экосистем, отмечает IPCC.



Цель Парижского соглашения по климату - до конца столетия удержать глобальное потепление в рамках 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия прописано в нем как дополнительная цель.

