Объявлены первые претенденты на «Золотой мяч»
Журнал France Football объявил первых претендентов на получение «Золотого мяча».
В число номинантов вошли нападающий «Манчестер Сити» аргентинец Серхио Агуэро, форвард мадридского «Реала» валлиец Гарет Бэйл, его одноклубник французский нападающий Карим Бензема, вратарь «Ливерпуля» бразилец Алиссон и уругвайский форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани.
Всего на приз лучшему игроку мира будут претендовать 30 человек. Имена остальных номинантов будут объявлены в течение дня. Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 3 декабря в Париже.
Источник: Спорт.ua
08.10 18:21