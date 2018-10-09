Объявлены первые претенденты на «Золотой мяч»

Журнал France Football объявил первых претендентов на получение «Золотого мяча».



В число номинантов вошли нападающий «Манчестер Сити» аргентинец Серхио Агуэро, форвард мадридского «Реала» валлиец Гарет Бэйл, его одноклубник французский нападающий Карим Бензема, вратарь «Ливерпуля» бразилец Алиссон и уругвайский форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани.



Всего на приз лучшему игроку мира будут претендовать 30 человек. Имена остальных номинантов будут объявлены в течение дня. Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 3 декабря в Париже.

