Лавров: Ничего тайного в поездке российских специалистов в Гаагу не было

Ничего тайного в поездке в Гаагу российских специалистов, которых Нидерланды объявили сотрудниками ГРУ, не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



«Это была рутинная поездка, они не прятались, ни когда заселились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», — заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Италии.



Глава российского МИДа также подчеркнул, что россиян из Нидерландов никто не высылал и протестов России не предъявлял. «Их просто попросили уехать», — сказал Лавров, добавив, что произошедшее выглядело «как недоразумение».



Лавров также подчеркнул, что Нидерланды не предоставили «ни фактов, ни материалов» в связи с обвинениями россиян в попытке хакерской атаки.



«Я думаю, что мы в очередной раз имеем пример „мегафонной дипломатии“, имеем пример пренебрежения правовыми механизмами», — заявил глава МИД России.



Власти Нидерландов 4 октября объявили о раскрытии шпионской операции российского ГРУ. Утверждается, что в апреле четверо сотрудников ГРУ пытались взломать компьютерные сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Россияне, сообщило Минобороны Нидерландов, были высланы из страны, так как прибыли по дипломатическим паспортам.

