Шулявский путепровод снестут в этом году

Шулявский путепровод намерены снести уже в первые выходные дни ноября: его закроют на полтора года, пока не построят новый. Об этом рассказал главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник, сообщает "Вечерний Киев".



"Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, не долго. Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов. Машины поедут по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской", - подчеркнул он.



По словам Здольника, в ближайшие дни возле станции метро "Шулявская" таки снесут киоски, которые до сих пор там стоят. Тем временем строители переносят и расширяют ливневую канализацию, водопровод, телефонные и электрокабели.



"Все делается с таким расчетом, чтобы на будущее было пространство для каких-либо других инженерно-транспортных решений. То есть, с учетом футурологии работаем. Сети с начала начали переводить так, чтобы быть на 100% уверенными, что в строительное пятно когда-то поместится что-то больше. Например, вдруг потомки захотят построить развязку по чертежам Виктора Петрука. Но сейчас строим по утвержденному проекту развязки "полный клеверный лист" со сносом литейного цеха завода "Большевик", - пояснил он.



Здольник подтвердил, что вопрос о сносе путепровода полностью отработанный, а документы - на выходе.



"Неполный клеверный лист" двухуровневой развязки, которую мы строим, такой том, чтобы не задеть вестибюль станции "Шулявская". Кстати, по настоянию общественности вариант Виктора Петрука тщательно прорабатывался, была проведена техническая экспертиза, и оказалось, что построить гигантское сооружение проблематично именно из-за метрополитена. Потому, что сваи надо было бы погружать на расстоянии 2-3 метров от наклонних туннелей эскалаторов станции и вплотную к вестибюлю станции. Кроме того, если воплощать замысел Петрука, но, в соответствии с ГСН и делать правильные радиусы горизонтальных кривых развязки, то, опять таки, пострадает сооружение метрополитена. Городу лучше все же сохранить метрополитен. Поэтому на сегодня, решено строить по утвержденному проекту", - объясняет Здольник.



Таким образом, демонтировать мост будут полностью: сначала избавятся от пролетных строений, опор, а потом и от фундамента. При этом во время работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе.



"Поле из свай (часть фундаментов) придется покинуть. Есть заключение экспертизы, что старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок. Вместо старых здесь установят новое свайное поле", - подытожил Здольник.

