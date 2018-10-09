Неврологи признали коноплю опаснее алкогольных напитков

Подростки, употребляющие коноплю, могут столкнуться с долгоиграющим негативным эффектом, производимом на их развивающийся мозг. Как отмечает BBC, конопля сильнее влияет на мыслительные способности, память и поведение, чем алкоголь. Университет Монреаля призывает подростков максимально долго воздерживаться от конопли.



Эксперты пронаблюдали за состоянием 3800 подростков в течение четырех лет, начиная с 13-летнего возраста. Итак, употребление спиртного и наркотиков вроде конопли в молодости однозначно вызывает проблемы с когнитивными способностями, обучением, вниманием, принятием решений и с успеваемостью в школе, сделали вывод ученые.



Проблема усугублялась при росте показателей употребления конопли. И эффекты сохраняли свою силу долго, в отличие от алкоголя. Ошибки в тестах на рабочую память, способность судить и контролировать свое поведение наблюдались, когда подростки употребляли коноплю и когда уже отказывались от наркотика.



Хотя подростки, участвовавшие в исследовании, реже употребляли коноплю, чем спиртное, 28% из них периодически употребляли растительный наркотик. Для сравнения: 75% подростков иногда выпивали. Эксперты предупреждают: отказ от конопли может вызвать синдром отмены (проблемы со сном, скачки настроения).

