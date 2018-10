«Би-би-си» нашла односельчан Александра Мишкина

Жители села Лойга в Архангельской области заявили, что узнали в Александре Петрове, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, своего односельчанина Александра Мишкина, сообщает «Русская служба Би-би-си».



Уроженец села Денис Краснов узнал Мишкина по фотографии с его паспорта, которую опубликовали Bellingcat и The Insider, а также по фото с британской визы Петрова, опубликованного властями Великобритании. Еще один житель села Николай Тулинов сообщил, что узнал Мишкина на фотографии Петрова. Еще две уроженки села сообщили, что слышали о Мишкине, однако опознать его в Петрове они не смогли.



Источник «Би-би-си» подтвердил ранее опубликованные сведения, что Александр Мишкин родился в Лойге в 1979 году. Жители села сообщили, что в школе Мишкин учился «на четыре и пять», вел в Лойге дискотеки, а после 11 класса поступил «в военное».



Житель села Денис Краснов сообщил, что около 10 лет назад Мишкин получил звание героя России. Официально это не подтверждено.



Bellingcat и The Insider 8 октября сообщили настоящую фамилию Александра Петрова, которого обвиняют в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Это врач ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин.



В сентябре Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя второго подозреваемого Руслана Боширова — его зовут Анатолий Чепига. Как и Мишкин (Петров), он работает в ГРУ. Известно, что ему присвоили звание героя России.