#диверсиянаскладах

Жителям Ични несказанно повезло: к ним примчался премьер Гройсман, обладающий гигантским опытом ликвидации последствий контролируемых взрывов на военных складах. Жители Калиновки до сих пор с восторгом вспоминают спасательные работы, организованные талантливым винницким менеджером буквально по горячим следам. Еще не успели остыть крылатые ракеты, которые красиво стартовали с места постоянного и надежного хранения, как Гройсман уже начал активно общаться с местными бабушками на скамейках.



Теперь рейтинг премьера в Калиновке просто гигантский. А на месте бывшего склада боеприпасов разбит красивый парк с опен-спейсом. Есть места для коворкинга, работают старт-апы, бегают веселые, но абсолютно дикие животные. Поэтому я совершенно спокоен за жителей Ични. У них появился шанс приобщиться к последним достижениям европейской мысли. Ситуация уже находится под полным контролем, #интенсивностьвзрывов постоянно снижается. Собаки и специально обученные подразделения Национальной гвардии почти приступили к ликвидации незначительных последствий теракта. А в том, что это именно террористический акт, ни у кого не возникло ни малейших сомнений.



Накануне патруль, чутко охраняющий склады шестого арсенала, слышал странное жужжание с неба. Прапорщик К. даже отчетливо различал переборы балалайки, часто используемой диверсантами ГРУ ГШ МО РФ для деморализации личного состава ВСУ. Потом раздался резкий механический визг, трижды прокричала сова, и бабахнуло. Никаких сомнений насчет диверсии нет. Это однозначно. И специальное подразделение СБУ приступило к расследованию акта вандализма страны-агрессора совместно с военной прокуратурой. Всплыло множество фактов, которые свидетельствуют о подозрительной активности российских спецслужб в районе объекта. За три дня до теракта в лесах местные жители, мирно употребляющие алкоголь, заметили подозрительного грибника, похожего на #бошироввиситнадоскепочета.



Буквально вчера гарант нации заявил о передаче ВСУ «трех-четырех тысяч новейших образцов вооружений». Начиная от прыгающих танков и заканчивая крылатыми ракетами с вертикальным взлетом. Демонстрация боевого потенциала Украины настолько напугала Кремль, что он подло и вероломно подорвал наш арсенал

Факт диверсии абсолютно доказан: сначала было два взрыва в разных местах, потом еще два, а потом как е…ло! Все кристально ясно. Заместитель начальника Генерального штаба Родион Тимошенко (не родственник Юлии Владимировны) аргументировано заявил: «Если бы один раз е...ло, то можно было бы говорить о других версиях»

Мужик, одетый в черный водолазный костюм, непрерывно распылял вокруг себя какой-то неизвестный газ и спрашивал, как пройти в Солсбери. Кроме того, в продмаг возле молокозавода, выпускающего сказочно вкусную сгущенку белорусского производства, зашло подразделение бурятов из алтайской конноспортивной дивизии. Под видом покупки слабоалкогольных напитков они пытались выведать у персонала график смен часовых на военном объекте. Поскольку сумма покупки была незначительной, им в резкой и категоричной форме отказали.Балаклея, Калиновка, Ичня, еще пять или шесть складов. Везде были замечены беспилотники с характерными признаками боевых дронов ГРУ. Никто не сомневается, что целью очередного, то есть планового теракта РФ является подрыв не столько складов, сколько доверия к словам главкома о «создании мощной, оснащенной высокоточным оружием, разработанным по стандартам НАТО, армии нового типа». Буквально вчера гарант нации заявил о передаче ВСУ «трех-четырех тысяч новейших образцов вооружений». Начиная от прыгающих танков и заканчивая крылатыми ракетами с вертикальным взлетом. Демонстрация боевого потенциала Украины настолько напугала Кремль, что он подло и вероломно подорвал наш арсенал. Но, как объяснили всем по горячим следам Гройсмана эксперты, на складе в Ичне хранились давно списанные боеприпасы еще советского производства, нуждающиеся в ликвидации. Никакого существенного урона боеспособности сил специальных операций не нанесено. Более того, даже хорошо, что произошла детонация методом подрыва с дистанционно управляемого беспилотника. Материальных убытков практически нет. Так, по мелочи: там сарай снесло, там школу, тут упала какая-то ракета с неразорвавшейся боеголовкой. Оснований для паники нет. Гройсман уже на месте, дает ценные указания местным жителям. Население с пониманием отнеслось к взрывам и организованно выехало в места, специально обозначенные на карте. Волонтеры и активисты, в тесном взаимодействии с Национальной полицией, организовали пункты раздачи горячего смузи. Настроение у людей бодрое, все полны решимости проголосовать во втором туре за Петра Алексеевича.По предварительным данным Министерства обороны факт диверсии абсолютно доказана: сначала было два взрыва в разных местах, потом еще два, а потом как е…ло! Все кристально ясно. Заместитель начальника Генерального штаба Родион Тимошенко (не родственник Юлии Владимировны) аргументировано заявил: «Если бы один раз е...ло, то можно было бы говорить о других версиях». А так да, подрыв имиджа Петра Алексеевича.По сравнению с Балаклеей на шестом арсенале хранится ничтожно малое количество вообще никому не нужных боеприпасов. Жалкие 88 тысяч тонн. Это просто «семечки». О! Опять появилось сообщение МО о «снижении интенсивности взрывов». Значит, скоро станут говорить о контролируемом характере отдельных взрывов. Потом в режиме он-лайн станут проводить брифинги о блестящих результатах работы следственных органов. Заказчика диверсии все уже установили. Это Владимир Путин. Вопросы есть? Вопросов нет. Беспилотник уже ищут. Его сбили бдительные грибники при попытке ухода за кордон. Ищут с собаками оператора. Говорят, в последний раз его видели около банкомата «Приватбанка».Затем будет создана специальная, очень представительная межведомственная комиссия, которая тщательно расследует данный случай и выяснит, почему до сих пор не горят оставшиеся арсеналы. Хочу сразу пресечь попытки посеять панику и зраду, которые предприняли некоторые журналисты, пишущие на «языке вражды». Они публикуют точные адреса оставшихся арсеналов. Астановитесь! Вы подыгрываете злому умыслу диверсантов. К этому делу подключились и некоторые прокремлевские политики, в частности Кива и Тимошенко. Они спекулируют на горе нации, делают вульгарные намеки на неспособность власти защитить нацию от взрывов и пожаров. Это тоже следует решительно пресечь. Все силы надо бросить на поиски диверсантов, которые, чувствую, еще не далеко успели уйти. Всех собак надо бросить на поиски! Не жалеть никого! Ведь под угрозой результаты будущего честного и прозрачного волеизъявления, когда все как один проголосуют за Петра Алексеевича.