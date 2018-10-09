Лукашенко: Минск стремится играть большую роль в урегулировании конфликтов в Европе

Белоруссия будет стремиться играть большую роль в урегулировании конфликтов в Европе и Евразии. Об этом заявил во вторник президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.



"Белоруссия как и прежде будет стремиться к тому, чтобы сыграть большую роль в урегулировании конфликтов, которые к сожалению на нашем европейском евразийском континенте присутствуют", - сказал Лукашенко. "И то, что мы собрались в Минске на антитеррористическую конференцию - это очень сильный сигнал для нашего региона, - отметил президент. - Киберпреступность, торговля людьми, нелегальная миграция - это все то, что очень беспокоит сегодня все страны мира и особенно нашего региона".



По словам Лукашенко, Белоруссия выступает и всегда выступала "за диалог в этом сложном противоречивом мире, который является главным средством общения между народами, лидерами государств, между государствами вообще". Лукашенко также сказал, что "абсолютно поддерживает" личную устремленность Генсека ОБСЕ "на реформирование организации и придание ей большей роли в решении международных проблем". "Это абсолютно созвучно с нашим мнением и оценками роли и месте ОБСЕ в современном мире", - сказал президент.



Он также напомнил, что в конце октября в Минске пройдет встреча основной группы Мюнхенской конференции, на ней рады будут видеть генсека ОБСЕ.



Со своей стороны, Гремингер сказал, что "Белоруссия относится к той редкой группе стран, которая занимается строительством мостов, а сейчас это особенно важно, когда разногласия между Востоком и Западом только усиливаются".



Минск принимает Международную конференцию высокого уровня по вопросам предотвращения и борьбы с терроризмом 9 и 10 октября. С этой целью в Белоруссию прибыло руководство ОБСЕ, Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности. Кроме того, в форуме примут участие высокопоставленные представители стран ОБСЕ и партнеров, руководство СНГ и ОДКБ, представители бизнес- сообщества, авторитетных аналитических структур.